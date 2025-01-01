Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Львові зловмисник пошкодив Ханукальну менору: відкрито кримінальне провадження (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Львові зловмисник пошкодив Ханукальну менору: відкрито кримінальне провадження (відео)
фото: Ambassador Brodsky/Telegram

Зловмисник пошкодив кабель, який живив семисвічник електрострумом, після чого втік

У Львові 1 січня зловмисник загасив і пошкодив Ханукальну менору, встановлену на руїнах синагоги. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це повідомила поліція Львівської області.

Зазначається, що сьогодні під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому видно, як невідомий чоловік пошкодив Ханукальну менору, встановлену на вулиці Валовій у Львові.

Зловмисник пошкодив кабель, який живив семисвічник електрострумом, після чого втік із місця події. Відео з інцидентом поширили в місцевих Telegram-каналах. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, євреї по всьому світу 25 грудня почали святкування Хануки. На Майдані Незалежності у Києві з нагоди свята встановили найбільшу в Європі ханукію. Президент Володимир Зеленський разом із рабинами України взяв участь у запаленні ханукальних свічок.

Читайте також:

Теги: Львів новорічні свята поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За порушення комендантської години відповідальності немає
Поліція повідомила, що робитиме з порушниками комендантської години у новорічну ніч
31 грудня, 2024, 12:55
Загалом на дорогах України контроль за швидкісним режимом з використанням приладів TruCAM здійснюватиметься на 346 ділянках
На дорогах України встановлено додаткові радари TruCAM
20 грудня, 2024, 16:35
За 11 місяців виявлено 139 місць зберігання великої кількості зброї
Скільки мін і боєприпасів поліція вилучила в українців за рік: шокуючі цифри
13 грудня, 2024, 06:53
Шахрай переконав чоловіка у достовірності спадщини, надіслав спам-листи, скріншоти фейкових банківських рахунків на його ім’я
На Тернопільщині чоловік віддав за оформлення вигаданого спадку 190 тис. грн
13 грудня, 2024, 02:32
Ялинка у місті Українка
Дід Мороз, Маша та Ведмідь. Новорічна інсталяція на Київщині обурила українців
12 грудня, 2024, 19:55
В Одеському районі поліцейські затримали 17-річного хлопця за підозрою у незаконних оборудках з наркотиками
Під Одесою у підлітка вилучили 30 літрів наркотиків
11 грудня, 2024, 10:51
6 грудня на Софійській площі запалили головну ялинку країни
У Києві засвітили головну ялинку країни: реакція українців
9 грудня, 2024, 04:03
Смертельна ДТП на Дніпровській набережній. Київ, 7 грудня 2024 року
Смертельна ДТП у столиці: п'яний водій збив жінку й втік з місця події
7 грудня, 2024, 21:22
Мітинг на проспекті Чавчавадзе
Мітингувальники в Тбілісі знову блокують проспект Чавчавадзе, спецназ застосовує водомети
3 грудня, 2024, 06:00

Події в Україні

Покровський напрямок: DeepState повідомив про важку ситуацію в Нововасилівці
Покровський напрямок: DeepState повідомив про важку ситуацію в Нововасилівці
Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 січня 2025 року
У Львові зловмисник пошкодив Ханукальну менору: відкрито кримінальне провадження (відео)
У Львові зловмисник пошкодив Ханукальну менору: відкрито кримінальне провадження (відео)
У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа: є загиблі (фото)
У Харкові на міському цвинтарі виникла пожежа: є загиблі (фото)
У Львові відбулась смолоскипна хода до дня народження Бандери (відео)
У Львові відбулась смолоскипна хода до дня народження Бандери (відео)
Воїни ГУР отримали новітній швидкісний дрон-невидимку
Воїни ГУР отримали новітній швидкісний дрон-невидимку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
77K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
34K
Бронювання, мобілізація та відстрочка: що змінилося для українців з 1 січня
18K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua