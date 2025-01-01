У Львові зловмисник пошкодив Ханукальну менору: відкрито кримінальне провадження (відео)

Зловмисник пошкодив кабель, який живив семисвічник електрострумом, після чого втік

У Львові 1 січня зловмисник загасив і пошкодив Ханукальну менору, встановлену на руїнах синагоги. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це повідомила поліція Львівської області.

Зазначається, що сьогодні під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому видно, як невідомий чоловік пошкодив Ханукальну менору, встановлену на вулиці Валовій у Львові.

Зловмисник пошкодив кабель, який живив семисвічник електрострумом, після чого втік із місця події. Відео з інцидентом поширили в місцевих Telegram-каналах.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, євреї по всьому світу 25 грудня почали святкування Хануки. На Майдані Незалежності у Києві з нагоди свята встановили найбільшу в Європі ханукію. Президент Володимир Зеленський разом із рабинами України взяв участь у запаленні ханукальних свічок.