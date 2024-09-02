Російська ракета понівечила Ісламський культурний центр та мечеть (фото)

Обійшлося без людських жертв

Сьогодні вранці внаслідок чергового масованого ракетного удару росіян по Києву суттєвих руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках). Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

За словами Чубарова, будівлі Ісламського центру та особливо розташованої в ньому мечеті знадобиться ремонт.

Як повідомив заступник Муфтія мусульман Криму, військовий капелан Сулейман Хайруллаєв, обійшлося без людських жертв.

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Пошкоджена будівля Ісламського культурного центру на Нивках фото: Рефат Чубаров/Facebook

Нагадаємо, що в ніч на 2 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку.

До слова, в Києві рятувальники ліквідовували наслідки ранкової атаки у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

Крім того, під ранкову атаку потрапила й Київщина. Влучань в об’єкти інфраструктури та постраждалих немає. Однак унаслідок падіння уламків щбитих цілей виникли пожежі, пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі.