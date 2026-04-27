Латвійська поліція затримала чоловіка через український прапор: що він накоїв?

У Латвії затримали молодика, який познущався з прапора України

У латвійському місті Даугавпілс правоохоронці розшукали та затримали 23-річного чоловіка, який вчинив акт вандалізму над державним символом України. Тепер йому загрожує реальний термін ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що інцидент стався ще в березні, проте крапку в розслідуванні поставили лише зараз.

Що сталося

Подія розгорталася біля одного з місцевих підприємств. Зловмисник зірвав український стяг, який був встановлений поруч із латвійським прапором, та понівечив його.

Понівечений символ виявила працівниця підприємства, яка й викликала поліцію.

Затримання та покарання

Поліції знадобився час, щоб встановити особу порушника. Ним виявився місцевий житель 2003 року народження.

Повідомляється, що співробітники Південно-Латгальського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 78 Кримінального кодексу. Вона передбачає відповідальність за дії, спрямовані на розпалювання національної, етнічної, расової або релігійної ненависті чи ворожнечі.

Згідно з латвійським законодавством, за подібні дії чоловікові загрожує:

Позбавлення волі до 3 років;

Громадські роботи або значний штраф.

