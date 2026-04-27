Латвійська поліція затримала чоловіка через український прапор: що він накоїв?

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
У Даугавпілсі за зрив українського прапора затримано молодого чоловіка
фото: Delfi

У Латвії затримали молодика, який познущався з прапора України

У латвійському місті Даугавпілс правоохоронці розшукали та затримали 23-річного чоловіка, який вчинив акт вандалізму над державним символом України. Тепер йому загрожує реальний термін ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що інцидент стався ще в березні, проте крапку в розслідуванні поставили лише зараз.

Що сталося

Подія розгорталася біля одного з місцевих підприємств. Зловмисник зірвав український стяг, який був встановлений поруч із латвійським прапором, та понівечив його.

Понівечений символ виявила працівниця підприємства, яка й викликала поліцію.

Затримання та покарання

Поліції знадобився час, щоб встановити особу порушника. Ним виявився місцевий житель 2003 року народження.

Повідомляється, що співробітники Південно-Латгальського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 78 Кримінального кодексу. Вона передбачає відповідальність за дії, спрямовані на розпалювання національної, етнічної, расової або релігійної ненависті чи ворожнечі.

 Згідно з латвійським законодавством, за подібні дії чоловікові загрожує:

  • Позбавлення волі до 3 років;
  • Громадські роботи або значний штраф.

«Главком» писав, що Латвія оголосила про намір приєднатися до угоди про створення спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії РФ.

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила пропозицію про початок процесу приєднання Європейського Союзу до числа засновників спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Після затвердження цієї ініціативи державами-членами ЄС зможе офіційно оголосити про намір приєднатися до трибуналу у статусі співзасновника. У такому разі Союз відіграватиме ключову роль у його роботі, зокрема стане членом Керівного комітету, який координуватиме діяльність органу.

Раніше повідомлялось, що у 2026 році Україна разом із партнерами планує розпочати роботу зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Україна разом із партнерами досягла політичної згоди щодо створення трибуналу, підписала Конвенцію Ради Європи про компенсаційний механізм та домовилася про створення компенсаційної комісії.

