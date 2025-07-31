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Росіяни пошкодили Ісламський культурний центр та мечеть в Києві (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Росіяни пошкодили Ісламський культурний центр та мечеть в Києві (фото)
Ракета впала приблизно за 50 м. від мечеті
фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

Наразі місцева мусульманська громада активно долучається до відновлення

У ніч на 31 липня 2025 року внаслідок російського обстрілу Києва серйозних пошкоджень зазнав Ісламський культурний центр, включно з мечеттю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

За словами муфтія Духовного управління мусульман України «Умма» Мурата Сулейманова, у будівлі мечеті розбиті всі вікна та двері. Значних руйнувань зазнали також гімназія та офіс Конгресу мусульман України, що розташовані на території комплексу. Ісламський культурний центр є важливим духовним осередком для мусульманської, зокрема кримськотатарської, громад України.

Росіяни пошкодили Ісламський культурний центр та мечеть в Києві (фото) фото 1
фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

Як повідомив Мурат Сулейманов, ракета впала приблизно за 50 м. від мечеті, а її уламки спричинили додаткові пошкодження будівлі. Наразі місцева мусульманська громада активно долучається до відновлення пошкоджених приміщень, демонструючи солідарність та згуртованість у подоланні наслідків атаки.

Росіяни пошкодили Ісламський культурний центр та мечеть в Києві (фото) фото 2
фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

«Цей акт агресії є черговим воєнним злочином росії. Удари по житлових будинках, релігійним та культурним спорудам – є черговим терором, спрямованим на залякування цивільного населення», – підсумували в представництві  президента України в АРК.

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фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

Унаслідок цієї ж російської атаки на Київ зазнали руйнувань житлові будинки, постраждали понад 80 осіб, включно з дітьми, та є загиблі. Також постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина та Київська область.

Представництво Президента України в АРК підкреслило, що цей акт агресії є черговим воєнним злочином Росії. Удари по житлових будинках, релігійних та культурних спорудах є черговим терором, спрямованим на залякування цивільного населення.

Як відомо, у Києві, після нічної атаки російський окупаційних військ, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій  успішно дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під'їзду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями будівлі. Протягом понад трьох годин рятувальники підтримували з ним голосовий контакт. Щоб дістатися до постраждалого, фахівці ДСНС були змушені пробити отвір у стіні сусідньої квартири, створивши своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб уникнути додаткових травм під час порятунку.

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Теги: росія Київ мусульмани ракетна атака

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