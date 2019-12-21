На Вінниччині чоловік побив листоношу битою і відібрав 70 тисяч гривень



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Бита за допомогою якої було скоєно напад Фото: Нацполіція

Постраждала жінка з травмою голови була госпіталізована в лікарню

У Вінницькій області зловмисник побив битою жінку-листоношу і забрав у неї сумку з пенсіями.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

Відзначається, що близько 16:10 в поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Гагаріна в селі Росоша невідомий пограбував листоношу.

«53-річна потерпіла з травмою голови була госпіталізована в лікарню. У жінки, яка розносила пенсії, нападник відібрав сумку з грошима в сумі понад 70 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

Працівники поліції відразу почали подвірний обхід жителів села.

«Спілкуючись з 34-річним місцевим жителем, поліцейські помітили, що він нервує, а на його одязі сліди крові. Така поведінка чоловіка стала підставою для проведення поверхневого огляду, під час якого у нього під курткою була виявлена дерев'яна бита і сумка з грошима», - йдеться в повідомленні.

Чоловік зізнався, але пояснити, чому він зважився на злочин, не зміг. Раніше він в поле зору поліції не потрапляв.

Правопорушник затриманий за підозрою в розбої (ч. 1 ст. 187 КК України). Йому загрожує до семи років в'язниці. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.