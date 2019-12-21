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    На Вінниччині чоловік побив листоношу битою і відібрав 70 тисяч гривень

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    Бита за допомогою якої було скоєно напад - На Вінниччині чоловік побив листоношу битою і відібрав 70 тисяч гривень
    Бита за допомогою якої було скоєно напад
    Фото: Нацполіція

    Постраждала жінка з травмою голови була госпіталізована в лікарню

    У Вінницькій області зловмисник побив битою жінку-листоношу і забрав у неї сумку з пенсіями.

    Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

    Відзначається, що близько 16:10 в поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Гагаріна в селі Росоша невідомий пограбував листоношу.

    «53-річна потерпіла з травмою голови була госпіталізована в лікарню. У жінки, яка розносила пенсії, нападник відібрав сумку з грошима в сумі понад 70 тисяч гривень», - йдеться в повідомленні.

    Працівники поліції відразу почали подвірний обхід жителів села.

    «Спілкуючись з 34-річним місцевим жителем, поліцейські помітили, що він нервує, а на його одязі сліди крові. Така поведінка чоловіка стала підставою для проведення поверхневого огляду, під час якого у нього під курткою була виявлена дерев'яна бита і сумка з грошима», - йдеться в повідомленні.

    Чоловік зізнався, але пояснити, чому він зважився на злочин, не зміг. Раніше він в поле зору поліції не потрапляв.

    Правопорушник затриманий за підозрою в розбої (ч. 1 ст. 187 КК України). Йому загрожує до семи років в'язниці. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

    кримінал Вінниччина жінка чоловік злочин
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