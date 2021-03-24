У Львові поліцейські здійснили заповітну мрію п'ятирічного хлопчика (фото)

Хлопчик був у захваті – він покатався на службовому автомобілі поліцейських

Маленький Ярославчик свій день народження провів у колективі поліцейських, покатався на службовому автомобілі та приміряв амуніцію. Про це розповіли в пресслужбі поліції Львівської області.

Дізнавшись від матері про його мрію, працівники ювенальної превенції Львівського та Червоноградського районних управлінь поліції організували для Ярослава святкування його дня народження в колективі поліцейських.

Хлопчик був у захваті – він покатався на службовому автомобілі, спробував, як працює система звукової сигналізації, приміряв амуніцію.

Крім того, малюк отримав безліч теплих слів від поліцейських, які побажали йому здійснити свою мрію та стати поліцейським, та фото з новими друзями на пам’ять.



«Я мрію стати такими, як ви», – щиро подякував хлопчик. Ввечері, прийшовши додому, щасливий іменинник запевнив батьків, що тепер він точно стане поліцейським.

Нагадаємо, в Чернівцях в патрульну поліцію прийняли 10-річного хлопчика. Дитина помирає від онкологічного захворювання і стати поліцейським – це його остання мрія.

У 10-річного Сашка Андрійчука – пухлина мозку четвертої стадії з метастазами, діагноз – медулобластома. Лікарі вже не можуть йому допомогти, хлопчик доживає останні дні в «Місті добра» – центрі підтримки для мам з дітьми.