У Львові розмалювали стіни та побили вікна російського «Сбербанку»
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Невідомі написали червоною фарбою на фасаді «Вимітайтеся»
В ніч на 26 грудня у Львові невідомі розбили вікна у відділенні російського «Сбербанку».
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
Невідомі написали червоною фарбою на фасаді «Вимітайтеся».
«Виявлено розбиті два вікна та розбите одне вікно в дверях, на фасаді будинку напис червоною фарбою «Вимітайтеся». Проникнення в середину приміщення не було, працюють поліція і СОГ», - розповів Зінкевич.
У Нацполіції в Львівській області підтвердили інформацію про інцидент. Зазначається, що наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.