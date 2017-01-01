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    У Львові розмалювали стіни та побили вікна російського «Сбербанку»

    Невідомі написали червоною фарбою на фасаді «Вимітайтеся»
    В ніч на 26 грудня у Львові невідомі розбили вікна у відділенні російського «Сбербанку». [READ_MORE] Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. Невідомі написали червоною фарбою на фасаді «Вимітайтеся». [GALLERY_BLOCK] «Виявлено розбиті два вікна та
    • Сьогодні, 12:09
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    Невідомі написали червоною фарбою на фасаді «Вимітайтеся»

    В ніч на 26 грудня у Львові невідомі розбили вікна у відділенні російського «Сбербанку».

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    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

    Невідомі написали червоною фарбою на фасаді «Вимітайтеся».

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    У Львові розмалювали стіни та побили вікна російського «Сбербанку»
    У Львові розмалювали стіни та побили вікна російського «Сбербанку»
    У Львові розмалювали стіни та побили вікна російського «Сбербанку»

    «Виявлено розбиті два вікна та розбите одне вікно в дверях, на фасаді будинку напис червоною фарбою «Вимітайтеся». Проникнення в середину приміщення не було, працюють поліція і СОГ», - розповів Зінкевич.

    У Нацполіції в Львівській області підтвердили інформацію про інцидент. Зазначається, що наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

     

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