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    Вандали обмалювали дві будівлі в центрі Одеси антисемітськими написами

    Від дій вандалів постраждала будівля обласного архіву та музей Голокосту
    У центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами щонайменше дві будівлі, пов'язані з єврейською тематикою. Про це в понеділок ввечері пише місцеве видання «Таймер». Зазначається, що від дій хуліганів постраждала будівля обласного архіву, яка в минулому була синагогою і яку планують передати єврейській общині
    • Вчора, 22:38
    • Розсилка
    Музей&nbsp;Голокосту на вулиці Великій Арнаутській
    Фото: Таймер
    Музей Голокосту на вулиці Великій Арнаутській

    Від дій вандалів постраждала будівля обласного архіву та музей Голокосту

    У центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами щонайменше дві будівлі, пов'язані з єврейською тематикою.

    Про це в понеділок ввечері пише місцеве видання «Таймер».

    Зазначається, що від дій хуліганів постраждала будівля обласного архіву, яка в минулому була синагогою і яку планують передати єврейській общині «Хабад Шомрей Шабос». Крім того, образливий напис з'явився на вході в музей Голокосту на вулиці Великій Арнаутській.

    В одеській поліції подію поки що офіційно не коментують.

    ts

    Декілька днів тому вандали облили фарбою пам'ятник в Одесі воїнам, загиблим в АТО.

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