Вандали обмалювали дві будівлі в центрі Одеси антисемітськими написами
- Вчора, 22:38
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Фото: Таймер
Музей Голокосту на вулиці Великій Арнаутській
Від дій вандалів постраждала будівля обласного архіву та музей Голокосту
У центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами щонайменше дві будівлі, пов'язані з єврейською тематикою.
Про це в понеділок ввечері пише місцеве видання «Таймер».
Зазначається, що від дій хуліганів постраждала будівля обласного архіву, яка в минулому була синагогою і яку планують передати єврейській общині «Хабад Шомрей Шабос». Крім того, образливий напис з'явився на вході в музей Голокосту на вулиці Великій Арнаутській.
В одеській поліції подію поки що офіційно не коментують.
Декілька днів тому вандали облили фарбою пам'ятник в Одесі воїнам, загиблим в АТО.