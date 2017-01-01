Вандали обмалювали дві будівлі в центрі Одеси антисемітськими написами

Від дій вандалів постраждала будівля обласного архіву та музей Голокосту

У центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами щонайменше дві будівлі, пов'язані з єврейською тематикою. Про це в понеділок ввечері пише місцеве видання «Таймер». Зазначається, що від дій хуліганів постраждала будівля обласного архіву, яка в минулому була синагогою і яку планують передати єврейській общині



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Фото: Таймер Музей Голокосту на вулиці Великій Арнаутській

Від дій вандалів постраждала будівля обласного архіву та музей Голокосту

У центрі Одеси вандали обмалювали антисемітськими написами щонайменше дві будівлі, пов'язані з єврейською тематикою.

Про це в понеділок ввечері пише місцеве видання «Таймер».

Зазначається, що від дій хуліганів постраждала будівля обласного архіву, яка в минулому була синагогою і яку планують передати єврейській общині «Хабад Шомрей Шабос». Крім того, образливий напис з'явився на вході в музей Голокосту на вулиці Великій Арнаутській.

В одеській поліції подію поки що офіційно не коментують.

Декілька днів тому вандали облили фарбою пам'ятник в Одесі воїнам, загиблим в АТО.