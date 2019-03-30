«Замах» на Білецького: СБУ просить лідера Нацкорпусу вийти на зв’язок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер політичної партії «Національний корпус» Андрій Білецький. Фото: Главком

Всі спроби силовиків зв'язатися з Білецьким поки не увінчалися успіхом

Служба безпеки України розпочала перевірку оприлюдненої інформації про спробу імітації вибуху автобуса, на якому їздить народний депутат, лідер політичної партії «Національний корпус» Андрій Білецький.

Про це повідомив керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов в ефірі телеканалу «112 Україна».

«В рамках перевірки саме зараз кращі фахівці СБУ, керівного складу, здійснюють опитування Сергія Кривоноса (заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, – ред.), в тому числі, письмове документування заяви. Також з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин, викладених у заяві, СБУ запропонувала нардепу України Андрій Білецькому надати пояснення щодо оприлюдненої в ЗМІ інформації», – уточнив Гуськов.

Однак, за його словами, всі спроби силовиків зв'язатися з Білецьким поки не увінчалися успіхом.

«На телефонні дзвінки він не відповідає, на жаль, на смс теж. СБУ публічно звертається до Андрія Білецького надати необхідні пояснення в рамках заяви Сергія Кривоноса», – сказав чиновник.

Він також підкреслив, що СБУ не стежить за Білецьким, ні за іншими громадянами України.

«Тільки в рамках відповідних кримінальних проваджень і КПК. Тому у нас немає повноважень і такої потреби, визначеної законом», – констатував Гуськов.

Раніше Кривоніс заявляв, що існує інформація тільки про факт спроб підриву автобуса Білецького, не надавши жодних інших даних.

Нагадаємо, у березні Білецький заявив, що за наказом президента Петра Порошенка заступник голови Служби безпеки Віктор Кононенко готує фізичне знищення лідерів «Національного корпусу» та «Національних дружин».

Натомість в Службі безпеки України зауважили, що очікують оприлюднення «хоч якихось конкретних даних, на яких базуються ці надзвичайно серйозні звинувачення».