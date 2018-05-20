У Львові скасували концерт ще одного співака, що мав виступи у Москві

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Рожден Анусі

Рожден мав 18 травня замінити Віталія Козловського

У Львові скасували виступ Рождена Анусі, який був запланований на 18 травня. Про це повідомляється на сторінці «С14 Львів».

Рожден мав 18 травня замінити Віталія Козловського, концерт якого було скасовано раніше.

Як інформується на сторінці «С14 Львів», скасування відбулося через численні гастролі Рождена у Росії.

У свою чергу 18 травня столичний Caribbean Club попередив, що скасований концерт 11 травня Віталія Козловського не відбудеться взагалі і про жодні переноси на інші дати не йдеться. Повернення квитків в каси квиткових операторів буде відбуватися за стандартною схемою.

Нагадаємо, Козловський виступив на святкуванні 9 травня у Москві.