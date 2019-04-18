У Львові сталася смертельна ДТП з участю авто служби охорони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварія сталась 18 квітня близько 00.40 на вулиці Любинській у Львові

Зіткнулись автомобілі «Деу Ланос», яким керував 33-річний мешканець Пустомитівського району, та «БМВ», за кермом якого перебував 47-річний львів’янин

У Львові в результаті ДТП, яка сталася в ніч на 18 квітня, загинув пасажир автомобіля.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Аварія сталась 18 квітня близько 00:40 на вулиці Любинській. Зіткнулись автомобілі «Деу Ланос», яким керував 33-річний мешканець Пустомитівського району, та «БМВ», за кермом якого перебував 47-річний львів’янин.

«Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці ДТП загинув пасажир «Деу», 42-річний мешканець Жовківського району. Водій та пасажирка «Ланоса» отримали тілесні ушкодження», - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Відомо, що автомобіль «Деу Ланос» належав охоронній фірмі.

Раніше повідомлялося, що в результаті ДТП із туристичним автобусом на португальському острові Мадейра загинули 29 людей.