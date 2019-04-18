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    У Львові сталася смертельна ДТП з участю авто служби охорони

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    <p>Аварія сталась 18 квітня близько 00.40 на вулиці Любинській у Львові</p> - У Львові сталася смертельна ДТП з участю авто служби охорони

    Аварія сталась 18 квітня близько 00.40 на вулиці Любинській у Львові

    Зіткнулись автомобілі «Деу Ланос», яким керував 33-річний мешканець Пустомитівського району, та «БМВ», за кермом якого перебував 47-річний львів’янин

    У Львові в результаті ДТП, яка сталася в ніч на 18 квітня, загинув пасажир автомобіля.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

    Аварія сталась 18 квітня близько 00:40 на вулиці Любинській. Зіткнулись автомобілі «Деу Ланос», яким керував 33-річний мешканець Пустомитівського району, та «БМВ», за кермом якого перебував 47-річний львів’янин.

    «Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці ДТП загинув пасажир «Деу», 42-річний мешканець Жовківського району. Водій та пасажирка «Ланоса» отримали тілесні ушкодження», - повідомили в поліції.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

    Відомо, що автомобіль «Деу Ланос» належав охоронній фірмі.

    Раніше повідомлялося, що в результаті ДТП із туристичним автобусом на португальському острові Мадейра загинули 29 людей.

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