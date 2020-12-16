Мешканці зруйнованого вибухом будинку скаржаться на великі рахунки за тепло (фото)

Жителі під'їзду, сусіднього зі зруйнованим, отримують платіжки з великими сумами

Мешканці двох під’їздів будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва, де у червні стався вибух, скаржаться на великі рахунки в платіжках за опалення.

Так, жителі четвертого та п’ятого під’їздів (сусідніх із шостим, де пролунав вибух) порівняли платіжки, які вони отримали, із тими, які надійшли мешканцям першого-третього під’їздів, та побачили, що цифри значно різняться.

«Для порівняння: мешканці двокімнатної квартири з п’ятого під’їзду отримали рахунок на 2108 грн, тоді як жителі двокімнатного помешкання з третього під’їзду – всього на 1468 грн», - зазначила у коментарі «Главкому» Наталія, мешканка 4 під’їзду.

За словами жінки, схожа ситуація і з трикімнатними квартирами: жителі трикімнатної квартири з третього під’їзду мають сплатити за тепло 1974 грн, тоді як їхні сусіди з трикімнатного помешкання з четвертого під’їзду - 2893 грн.

Наталія надала «Главкому» відповідні фотокопії платіжок.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

Мешканців зруйнованого вибухом під'їзду відселили. Частина з них вже отримали нове житло.

У грудні розпочався демонтаж зруйнованого вибухом під'їзду.

Комунальники уклали угоду з ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» про демонтаж будинку вартістю 14,29 млн грн.