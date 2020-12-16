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    Мешканці зруйнованого вибухом будинку скаржаться на великі рахунки за тепло (фото)

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    Зруйнований вибухом під'їзд демонтують - Мешканці зруйнованого вибухом будинку скаржаться на великі рахунки за тепло (фото)
    Зруйнований вибухом під'їзд демонтують
    Фото: Главком

    Жителі під'їзду, сусіднього зі зруйнованим, отримують платіжки з великими сумами

    Мешканці двох під’їздів будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва, де у червні стався вибух, скаржаться на великі рахунки в платіжках за опалення.

    Так, жителі четвертого та п’ятого під’їздів (сусідніх із шостим, де пролунав вибух) порівняли платіжки, які вони отримали, із тими, які надійшли мешканцям першого-третього під’їздів, та побачили, що цифри значно різняться.

    «Для порівняння: мешканці двокімнатної квартири з п’ятого під’їзду отримали рахунок на 2108 грн, тоді як жителі двокімнатного помешкання з третього під’їзду – всього на 1468 грн», - зазначила у коментарі «Главкому» Наталія, мешканка 4 під’їзду.

    За словами жінки, схожа ситуація і з трикімнатними квартирами: жителі трикімнатної квартири з третього під’їзду мають сплатити за тепло 1974 грн, тоді як їхні сусіди з трикімнатного помешкання з четвертого під’їзду - 2893 грн.

    Наталія надала «Главкому» відповідні фотокопії платіжок.

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    Мешканці зруйнованого вибухом будинку скаржаться на великі рахунки за тепло (фото)
    Мешканці зруйнованого вибухом будинку скаржаться на великі рахунки за тепло (фото)
    Мешканці зруйнованого вибухом будинку скаржаться на великі рахунки за тепло (фото)
    Мешканці зруйнованого вибухом будинку скаржаться на великі рахунки за тепло (фото)
    Мешканці зруйнованого вибухом будинку скаржаться на великі рахунки за тепло (фото)

    Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух  Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

    Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

    Мешканців зруйнованого вибухом під'їзду відселили. Частина з них вже отримали нове житло.

    У грудні розпочався демонтаж зруйнованого вибухом під'їзду.

    Комунальники уклали угоду з ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» про демонтаж будинку вартістю 14,29 млн грн.

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    Теги: вибух Київ тарифи кияни будинок
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