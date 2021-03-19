Локдаун у Києві: Кличко розповів, як працюватимуть школи після канікул

Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання

Після завершення весняних канікул школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Про це мер Києва повідомив під час онлайн-брифінгу. «Як ви знаєте, для школярів 5-11 класів ми розпочали канікули на два дні раніше. А молодша школа піде на них із завтрашнього дня. Після завершення канікул школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі – до 9 квітня. Крім молодших класів. Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі «Київ», – сказав Кличко.

За словами мера Києва, садочки в столиці працюватимуть. Наповненість у них сьогодні – понад 50 відсотків. Разом з тим, в усіх закладах мають посилити протиепідемічні заходи та дезинфекцію.

У приміщеннях гуртожитків закладів професійної та вищої освіти також повинні посилити санітарний режим та контроль.

З 20 березня у Києві запроваджують локдаун.

Що буде заборонено: