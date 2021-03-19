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    Локдаун у Києві: Кличко розповів, як працюватимуть школи після канікул

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    Мер столиці наголосив, що в усіх закладах мають посилити протиепідемічні заходи та дезинфекцію. - Локдаун у Києві: Кличко розповів, як працюватимуть школи після канікул

    Мер столиці наголосив, що в усіх закладах мають посилити протиепідемічні заходи та дезинфекцію.

    фото: TULSA-HEALTH.ORG

    Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання

    Після завершення весняних канікул школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі. Про це мер Києва повідомив під час онлайн-брифінгу. «Як ви знаєте, для школярів 5-11 класів ми розпочали канікули на два дні раніше. А молодша школа піде на них із завтрашнього дня. Після завершення канікул школи розпочнуть навчання в дистанційному режимі – до 9 квітня. Крім молодших класів. Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі «Київ», – сказав Кличко.

    За словами мера Києва, садочки в столиці працюватимуть. Наповненість у них сьогодні – понад 50 відсотків. Разом з тим, в усіх закладах мають посилити протиепідемічні заходи та дезинфекцію.

    У приміщеннях гуртожитків закладів професійної та вищої освіти також повинні посилити санітарний режим та контроль.

    З 20 березня у Києві запроваджують локдаун.

    Що буде заборонено:

    • робота закладів культури;
    • будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали;
    • робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
    • підпадає під заборону проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;
    • заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших). А також – присутність глядачів на спортивних змаганнях;
    • заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс;
    • працюватимуть за дотримання суворих норм та без роботи кафе – авто-заправочні станції;
    • перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять;
    • Також поки працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;
    • Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
    • приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;
    • Громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі. – З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50 відсотків. «Ці обмеження ми запроваджуємо на три тижні – до 9 квітня включно. Я закликаю всіх поставитися свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запроваджені! Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Щоб не наражати на небезпеку життя людей!» – наголосив Віталій Кличко.

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    Теги: Віталій Кличко Київ школа карантин коронавірус
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