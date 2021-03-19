Коронавірус у Києві: у столиці найвищий показник тестування на Covid-19 серед усіх міст України

Сьогодні, за направленням лікаря, тест можна здати у 71 пункті тестування

Кличко: у столиці роблять 490 тестів на 100 тисяч населення

У столиці найвищий показник тестування на Covid-19 – 490 тестів на 100 тисяч киян. Про це мер Києва повідомив під час онлайн-брифінгу. «Хочу зазначити, що Київ збільшив рівень тестування на Covid-19. І робить найбільше тестів із усіх міст України. Сьогодні цей показник у столиці – 490 тестів на 100 тисяч населення», – сказав Кличко.

Кличко зауважив, що міська влада робить все можливе, щоб спростити процедуру тестування. Сьогодні, за направленням лікаря, тест можна здати у 71 пункті тестування. Такі пункти створені в амбулаторних комунальних закладах столиці. Тест за направленням лікаря, – безкоштовний.

«Також медичні бригади продовжують забирати біоматеріал для тестування в пацієнтів удома. – У визначених груп населення і за направленням сімейних лікарів. Зокрема, в інвалідів та людей похилого віку. Тільки минулого тижня медики виїжджали до 3500 пацієнтів», – зазначив Віталій Кличко.



