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    Коронавірус у Києві: у столиці найвищий показник тестування на Covid-19 серед усіх міст України

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    Сьогодні, за направленням лікаря, тест можна здати у 71 пункті тестування - Коронавірус у Києві: у столиці найвищий показник тестування на Covid-19 серед усіх міст України
    Сьогодні, за направленням лікаря, тест можна здати у 71 пункті тестування
    фото: www.dw.com

    Кличко: у столиці роблять 490 тестів на 100 тисяч населення

    У столиці найвищий показник тестування на Covid-19 – 490 тестів на 100 тисяч киян. Про це мер Києва повідомив під час онлайн-брифінгу. «Хочу зазначити, що Київ збільшив рівень тестування на Covid-19. І робить найбільше тестів із усіх міст України. Сьогодні цей показник у столиці – 490 тестів на 100 тисяч населення», – сказав Кличко.

    Кличко зауважив, що міська влада робить все можливе, щоб спростити процедуру тестування. Сьогодні, за направленням лікаря, тест можна здати у 71 пункті тестування. Такі пункти створені в амбулаторних комунальних закладах столиці. Тест за направленням лікаря, – безкоштовний.

    «Також медичні бригади продовжують забирати біоматеріал для тестування в пацієнтів удома. – У визначених груп населення і за направленням сімейних лікарів. Зокрема, в інвалідів та людей похилого віку. Тільки минулого тижня медики виїжджали до 3500 пацієнтів», – зазначив Віталій Кличко.


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    Теги: Віталій Кличко Київ коронавірус
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