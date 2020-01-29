У лютому ціна на газ знову може знизитися – міністр



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Оржель додав, що зниження ціни на газ може вплинути на зниження ціни на тепло

У лютому ціна на газ знову може знизитися завдяки позитивним трендам ринку.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

«Ми очікуємо, що позитивні тренди на ринку продовжаться. Це означає, що ця нова формула дасть можливість позитивно переглянути ціни в бік зменшення у лютому. Я маю певність, що у лютому можна буде ще раз подивитися на певне зниження», - сказав Оржель.

За його словами, споживачі зможуть самостійно слідкувати за індексами хабу TTF та самостійно розрахувати ціну на газ.