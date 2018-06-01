У Малайзії сумніваються, що Росія причетна до падіння MH17

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Уламки MH17

Малайзійський міністр вважає, що проти РФ «немає переконливих доказів»

Немає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за знищення рейсу MH17 малайзійських авіалінії на Донбасі.

Про це заявив міністр транспорту Малайзії Локе Сью Фук, повідомляє Channel News Asia.

«Немає переконливих доказів, щоб підтверджують, що Росія несе відповідальність за знищення рейсу MH17 малайзійських авіаліній», - сказав міністр у коментарі журналістам.

Нагадаємо, сьогодні у парламенті Нідерландів підтримали рішення про відповідальність Росії у збитті МН17.

Як відомо, 30 травня в Раді Безпеки ООН постійний представник Росії при Організації Василь Небензя заявив, що РФ не визнає своєї провини у збитті пасажирського лайнера із 298 людьми на борту.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія має визнати свою провину в аварії МН17.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у збитті МН17.

Крім того, дослідницька пошукова мережа Bellingcat встановила ще одного підозрюваного у справі про збиття рейсу МН17 біля Донецьку у 2014 році.

Очільниця австралійського зовнішньополітичного відомства Джулі Бішоп заявила, що Росія має пояснити свою участь у збитті малайзійського літака рейсу МН17, яку довела Об’єднана слідча група.

У свою чергу у Держдепі США заявили, що повністю довіряють висновкам міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17.

Міністерство оборони Росії 25 травня заявило, що ракета, якою збили малайзійський «Боїнг» над Донбасом, нібито не перебуває на озброєнні російської армії.

24 травня 2018 року офіційне слідство вперше підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області.

Також у Гаазі показали уламки російської ракети, якою збили літак МН17.

Напередодні родичі жертв катастрофи MH17 написали лист росіянам перед Чемпіонатом світу з футболу, який пройде у Росії.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Комісія Ради безпеки Нідерландів, яка розслідує причини катастрофи лайнера, 13 жовтня 2015 року опублікувала доповідь, в якій ідеться, що літак збили ракетою класу «земля — повітря», випущеної із ЗРК «Бук».

Пізніше група незалежних розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, згідно з якою до збиття літака причетний генерал-майор РФ Сергій Дубинський. Водночас, сам Дубінський заперечив свою причетність до катастрофи.

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