У Путіна відхрещуються від ракети, якою збили МН17: кажуть, що немає таких на озброєнні

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Уламки російської ракети, якою росіяни збили МН17 в небі над Донбасом

Росія продовжує звинувачувати Україну у збитті авіалайнера з 298 пасажирами на борту

Міністерство борони Росії заявило, що ракета, якою збили малайзійський «Боїнг» над Донбасом, нібито не перебуває на озброєнні російської армії.

Про це повідомляє російський «Интерфакс».

«Граничним терміном експлуатації ракети, двигун від якої продемонструвала голландська комісія минулого четверга, був 2011 рік, після якого всі ракети даного типу випуску були вилучені, списані і відправлені на утилізацію», — сказали в Міноборони.

Відомство додало, що після розпаду СРСР і розподілу військового майна в 1991 року Україна отримала у власність близько 20 дивізіонів зенітно-ракетних комплексів «Бук».

У російському Міноборони також заявили у підсумку, що «відтоді Росія не надавала Україні «жодної нової зенітної ракети», а тому «ракета «більш ніж ймовірно» належить армії України».

Раніше повідомлялося, що Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у збитті МН17.

Крім того, дослідницька пошукова мережа Bellingcat встановила ще одного підозрюваного у справі про збиття рейсу МН17 біля Донецьку у 2014 році.

Очільниця австралійського зовнішньополітичного відомства Джулі Бішоп заявила, що Росія має пояснити свою участь у збитті малайзійського літака рейсу МН17, яку довела Об’єднана слідча група.

У свою чергу у Держдепі США заявили, що повністю довіряють висновкам міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17.

24 травня 2018 року офіційне слідство вперше підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області.

Також у Гаазі показали уламки російської ракети, якою збили літак МН17.

Напередодні родичі жертв катастрофи MH17 написали лист росіянам перед Чемпіонатом світу з футболу, який пройде у Росії.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Комісія Ради безпеки Нідерландів, яка розслідує причини катастрофи лайнера, 13 жовтня 2015 року опублікувала доповідь, в якій ідеться, що літак збили ракетою класу «земля — повітря», випущеної із ЗРК «Бук».

Пізніше група незалежних розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, згідно з якою до збиття літака причетний генерал-майор РФ Сергій Дубинський. Водночас, сам Дубінський заперечив свою причетність до катастрофи.

Пізніше журналісти видання «Новая газета» розшукали товариша Дубінського по службі, ветерана бойових дій в Афганістані, а нині — лідера самооборони Запоріжжя Сергія Тіунова, який підтвердив голос Дубінського на запису телефонної розмови, що перехопила міжнародна слідча група.