Росія в Радбезі ООН відмовилася визнати свою провину в катастрофі МН17

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Місце авіакатастрофи малайзійського лайнера

Росія довіряє тільки тим розслідувань, повноправним учасником яких вона є

Офіційна Москва не визнає достовірності висновків міжнародного розслідування, яке встановило пряму провину Росії в інциденті зі збитим пасажирським авіалайнером рейсом МН17.

Про це заявив в Раді Безпеки ООН постійний представник Росії при Організації Василь Небензя.

«Ми не можемо прийняти безпідставних висновків ССО (Спільної слідчої групи – ред.). Враховуючи те, якими поганими методами працюють сьогодні окремі держави, ми можемо довіряти тільки тим розслідувань, повноправним учасником яких є Росія», - заявив російський постпред.

Він підкреслив, що РФ наполягає на проведенні розслідування, щоб справжні винні були визначені на основі достовірних доказів та притягнуті до відповідальності.

Він також заявив, що з моменту катастрофи Росія «регулярно надавала максимальне сприяння» нідерландській стороні у проведенні слідства. Російський посол також поскаржився, що слідчі чомусь не взяли до уваги доказів, які підтверджують, що пуск ракети був здійснений не з території, підконтрольній російсько-сепаратистським силам.

У цьому зв'язку Небензя додав, що міжнародне слідство підтвердило «ідеологічну і політичну підоснову пошуку винних» у відношенні до РФ.

Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія має визнати свою провину в аварії МН17.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у збитті МН17.

Крім того, дослідницька пошукова мережа Bellingcat встановила ще одного підозрюваного у справі про збиття рейсу МН17 біля Донецьку у 2014 році.

Очільниця австралійського зовнішньополітичного відомства Джулі Бішоп заявила, що Росія має пояснити свою участь у збитті малайзійського літака рейсу МН17, яку довела Об’єднана слідча група.

У свою чергу у Держдепі США заявили, що повністю довіряють висновкам міжнародної Спільної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17.

Міністерство оборони Росії 25 травня заявило, що ракета, якою збили малайзійський «Боїнг» над Донбасом, нібито не перебуває на озброєнні російської армії.

24 травня 2018 року офіційне слідство вперше підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Міністерства оборони Росії, яка розташована у Курській області.

Також у Гаазі показали уламки російської ракети, якою збили літак МН17.

Напередодні родичі жертв катастрофи MH17 написали лист росіянам перед Чемпіонатом світу з футболу, який пройде у Росії.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Комісія Ради безпеки Нідерландів, яка розслідує причини катастрофи лайнера, 13 жовтня 2015 року опублікувала доповідь, в якій ідеться, що літак збили ракетою класу «земля — повітря», випущеної із ЗРК «Бук».

Пізніше група незалежних розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, згідно з якою до збиття літака причетний генерал-майор РФ Сергій Дубинський. Водночас, сам Дубінський заперечив свою причетність до катастрофи.

Джерело: Укрінформ