У Маріуполі вилучили рекордну для міста партію наркотиків



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В ході затримання було вилучено 300 грамів метадону та понад 500 грамів метамфетаміну

На Донеччині поліція Маріуполя затримала двох чоловіків, у яких була виявлена партія наркотиків, вартістю понад один мільйон гривень.

31-річний та 34-річний чоловіки приїхали в місто, щоб продавати метадон і метамфетамін. Підозрюваних затримали під час контрольної закупівлі.

Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу, – передає Сьогодні.

В ході затримання було вилучено рекордну для Маріуполя кількість наркотиків: 300 грамів метадону та понад 500 грамів метамфетаміну. Затриманим повідомили про підозру за статтею «незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних речовин».