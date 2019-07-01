У Медведчука відповіди на чутки про покупку телеканалу «Інтер»



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Раніше ЗМІ повідомили, що Медведчук нібито купив у Дмитра Фірташа 80% акцій телеканалу «Інтер»

У пресслужбі Медведчука заявили, що «немає ні факту придбання каналу або частки в ньому, ні будь-яких планів щодо здійснення подібної угоди»

Пресслужба співзасновника партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука заперечує інформацію про покупку ним частини телеканалу «Інтер».

«Ряд ЗМІ поширює неправдиву інформацію про нібито придбання Медведчуком телеканалу «Інтер». Ця інформація не відповідає дійсності. Немає ні факту придбання каналу або частки в ньому, ні будь-яких планів щодо здійснення подібної угоди», - заявили в пресслужбі політика.

Раніше Telegram-канал «Українського Інституту аналізу та менеджменту політики» повідомляв, що Медведчук нібито купив у Дмитра Фірташа 80% акцій телеканалу «Інтер».

Раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що Медведчук окуповує інформаційний простор.

Нагадаємо, народний депутат від Опозиційного блоку та бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак, який є власником телеканалів «112 Україна» та NewsOne, купив ще й телеканал Zik.

До медіахолдингу Zik належать телеканал Zik та інформаційне агентство ZIK («Західна інформаційна корпорація»).Телеканал Zik вперше вийшов в ефір 1 вересня 2010 року. Він ходить в мережу національного цифрового мовлення Т2 і транслюється по всій території України.