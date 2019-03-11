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    У Мексиці озброєна банда викрала з автобусу 19 людей

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    <span>Злочинці посадили заручників у&nbsp;свої машини та&nbsp;зникли в&nbsp;невідомому напрямку</span> - У Мексиці озброєна банда викрала з автобусу 19 людей
    Злочинці посадили заручників у свої машини та зникли в невідомому напрямку
    Фото: eluniversal.com.mx.

    Штат Тамауліпас межує з американським Техасом та відомий викраденнями і зникненнями людей

    Злочинці напали на пасажирський автобус на північному сході Мексики і викрали з нього 19 людей.

    Про це повідомляє El Universal.

    Відповідний інцидент стався в районі Пало-Бланко.

    Зокрема, озброєні невідомі під'їхали на 2 автомобілях до автобуса та змусили його зупинитися. Із транспорту, який рухався з міста Тампіко в місто Рейноса в штаті Тамауліпас, вивели 19 пасажирів. 

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    Злочинці посадили заручників у свої машини та зникли в невідомому напрямку. Всього у салоні автобуса знаходився 41 пасажир. У Рейнос прибули 22 з них. 

    Наразі офіційні служби інформацію, поширену гезетою, ні підтверджують, ні спростовують. Повідомляють, що останнім часом у Мексиці й справді зріс рівень злочинності та насильства.

    Штат Тамауліпас межує з американським Техасом та відомий викраденнями і зникненнями людей. Наразі зниклими у штаті значаться близько 35 тис. людей.

    Напередодні повідомлялося, що невідомі розстріляли у Мексиці відвідувачів нічного клубу. Зазначається, що атака сталася на світанку. Група людей в капюшонах увірвалася в клуб, де знаходилося близько 20 осіб, і відкрила по них вогонь.

    Нагадаємо, у лютому в передмісті Мехіко сталася стрілянина на вуличній вечірці, в результаті були вбиті шестеро людей, ще троє поранені.

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