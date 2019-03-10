Невідомі розстріляли у Мексиці відвідувачів нічного клубу



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Внаслідок нападу загинули 15 осіб, ще троє отримали поранення Фото: Milenio

Група людей в капюшонах увірвалася в клуб, де знаходилося близько 20 осіб, і відкрила по них вогонь

У мексиканському місті Саламанка група невідомих розстріляла відвідувачів нічного клубу La Playa Men's Club. Загинули 15 осіб і ще троє отримали поранення.

Про це у суботу повідомляє видання Milenio.

Зазначається, що атака сталася на світанку. Група людей в капюшонах увірвалася в клуб, де знаходилося близько 20 осіб, і відкрила по них вогонь.

На місце події швидко прибули правоохоронці, однак нападники встигли вибігти з клубу і втекти на автомобілі. Поліція проводить розслідування події.

Нагадаємо, у лютому в передмісті Мехіко сталася стрілянина на вуличній вечірці, в результаті були вбиті шестеро людей, ще троє поранені.