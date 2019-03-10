  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Невідомі розстріляли у Мексиці відвідувачів нічного клубу

    • Розсилка
    Внаслідок нападу загинули 15 осіб, ще троє отримали поранення - Невідомі розстріляли у Мексиці відвідувачів нічного клубу
    Внаслідок нападу загинули 15 осіб, ще троє отримали поранення
    Фото: Milenio

    Група людей в капюшонах увірвалася в клуб, де знаходилося близько 20 осіб, і відкрила по них вогонь

    У мексиканському місті Саламанка група невідомих розстріляла відвідувачів нічного клубу La Playa Men's Club. Загинули 15 осіб і ще троє отримали поранення.

    Про це у суботу повідомляє видання Milenio.

    Зазначається, що атака сталася на світанку. Група людей в капюшонах увірвалася в клуб, де знаходилося близько 20 осіб, і відкрила по них вогонь.

    На місце події швидко прибули правоохоронці, однак нападники встигли вибігти з клубу і втекти на автомобілі. Поліція проводить розслідування події.

    5c841d1e4b7ff_01.

    Нагадаємо, у лютому в передмісті Мехіко сталася стрілянина на вуличній вечірці, в результаті були вбиті шестеро людей, ще троє поранені.

    Читайте також
    вбивство розслідування Мексика поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ