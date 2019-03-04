У Мексиці стався сильний землетрус



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Епіцентр підземних поштовхів перебував за 75 кілометрів на північний схід від міста Сіуатанехо

Землетрус магнітудою 5,5 зареєстровано за 75 км на північний схід від мексиканського міста Сіуатанехо.

Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS) у понеділок, 4 березня.

За даними оперативного опрацювання, епіцентр зафіксованого землетрусу мав координати 18.59 градуса північної широти і 101.27 градуса західної довготи.

Підземний поштовх стався на глибині 66 кілометрів.

За інтенсивністю струсів в епіцентрі ця сейсмоподія оцінюється як дуже сильна.

Про руйнування і постраждалих серед населення не повідомляється.

Нагадаємо, принаймні чотири людини постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,7, який стався 22 лютого на північному японському острові Хоккайдо.