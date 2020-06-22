«Зламався літак»: президент Хорватії не поїде на парад до Путіна



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Президент Хорватії Зоран Міланович

Від приїзду до Москви відмовляється низка президентів

Президент Хорватії Зоран Міланович відмовився приїхати до Москви на військовий парад 24 червня.

Про це повідомляє «Риа Новости» з посиланням на посольство Хорватії.

Як заявили у посольстві, у президента зламався літак.

Раніше від приїзду до Москви відмовилися президенти Туркменістану, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії. У двох випадках з трьох це пояснили коронавірусом, у третьому – карантинними заходами.

Раніше від поїздки відмовився також президент Чехії Мілош Земан, пославшись на важку епідемічну ситуацію в Росії. Не приїде на парад і президент Франції Еммануель Макрон.

Всі ці лідери заявляли, що готові приїхати на парад 9 травня. Проте його перенесли на 24 червня через епідемію.

До слова, президент України Володимир Зеленський запевнив, що не поїхав би на парад у Росію

Як повідомлялося, парад Перемоги заплановано в Москві на 24 червня. Глава МЗС Росії Сергій Лавров 11 червня заявляв, що про готовність приїхати на нього повідомили лідери 12 держав, в основному з країн СНД.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) критично поставилася до наміру Росії провести парад Перемоги в Москві у зв’язку з пандемією коронавірусу.