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    У світі

    Потужний землетрус у Мексиці: щонайменше одна людина загинула

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    <span>Мехіко після землетрусу</span> - Потужний землетрус у Мексиці: щонайменше одна людина загинула
    Мехіко після землетрусу

    Землетрус не спричинив значних руйнувань

    Жертвою землетрусу магнітудою 7,5 у мексиканському штаті Оахака стала одна людина.

    Про це пише DW.

    Як заявив президент Мексики Мануель Лопес Обрадор, землетрус не спричинив значних руйнувань. Проте в Оахаці місцеві рятувальники повідомили про ушкодження будинків.

    Епіцентр землетрусу був біля містечка Крусечіта на тихоокеанському узбережжі Мексики, проте люди відчули поштовхи й у столиці країни Мехіко - за 700 кілометрів від епіцентру. На фасадах деяких будинків у Мехіко з'явилися тріщини.

    Як відомо, Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив про можливість утворення небезпечної приливної хвилі через землетрус у Мексиці.

    Нагадаємо, що у вересні 2017 року Мексика пережила землетрус амлітудою 7,1, жертвами якого стали 369 людей на півдні та в центрі країни.

    До слова, 14 червня в провінції Бінгол на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 балів.

    Внаслідок землетрусу одна людина загинула, 18 постраждали.

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