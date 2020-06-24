Потужний землетрус у Мексиці: щонайменше одна людина загинула



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Мехіко після землетрусу

Землетрус не спричинив значних руйнувань

Жертвою землетрусу магнітудою 7,5 у мексиканському штаті Оахака стала одна людина.

Про це пише DW.

Як заявив президент Мексики Мануель Лопес Обрадор, землетрус не спричинив значних руйнувань. Проте в Оахаці місцеві рятувальники повідомили про ушкодження будинків.

Епіцентр землетрусу був біля містечка Крусечіта на тихоокеанському узбережжі Мексики, проте люди відчули поштовхи й у столиці країни Мехіко - за 700 кілометрів від епіцентру. На фасадах деяких будинків у Мехіко з'явилися тріщини.

Як відомо, Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив про можливість утворення небезпечної приливної хвилі через землетрус у Мексиці.

Нагадаємо, що у вересні 2017 року Мексика пережила землетрус амлітудою 7,1, жертвами якого стали 369 людей на півдні та в центрі країни.

До слова, 14 червня в провінції Бінгол на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 балів.

Внаслідок землетрусу одна людина загинула, 18 постраждали.