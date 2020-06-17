В Одесі біля гіпермаркету розбився літак, загинули пілот і пасажир



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одесі 17 червня розбився легкомоторний літак Фото: Нацполіція/Думская

Пілот загинув на місці, у лікарні помер другий постраждалий

В Одесі розбився двомісний літак «Дельфін». Одна людина загинула, ще одного госпіталізували. І згодом стало відомо про смерть другого потерпілого. Про це повідомили в поліції Одеської області.

Інцидент стався в Малиновському районі міста.

«Літак впав на Овідіопольській дорозі. У кабіні літака знаходилися дві людини. Один з них загинув на місці, другого госпіталізували. Зараз на місці події працює поліція. Обставини встановлюються», - повідомили в поліції.

Радник глави одеської поліції Руслан Форостяк заявив, що літак впав відразу після зльоту на території гіпермаркету ТЦ «Метро», розташованого поруч з аеродромом.

Встановлено, що обидва чоловіки – пілоти, 1955 року народження. Літак належить одному з підприємств. Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини його падіння. Попередньо подію кваліфіковано за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

За годину після аварії стало відомо, що у лікарні помер другий постраждалий. Встановлено, що літак проходив сертифікаційне випробування. З місця події поліцейські вилучили план польоту, у якому зазначена його мета та маршрут. За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати погіршення самопочуття пілота, який знаходився за штурвалом. Зараз вирішується питання про створення комісії, яка надасть висновки про технічний стан літака. За їх результатами та висновками судово-медичної експертизи про причину смерті загиблих буде прийняте рішення про остаточну правову кваліфікацію події.