У Мелітополі сталася пожежа в будинку, де живе мер (фото, відео)

Для ліквідації пожежі задіяли 35 рятувальників і сім одиниць техніки

Правоохоронці не виключають, що займання виникло через підпал.

У котеджному містечку, 15 липня в Мелітополі, сталася пожежа. Поліція через це відкрила кримінальне провадження. На місці події, крім рятувальників, працювали СБУ та поліція. Адже тут, за інформацією ЗМІ, мають нерухомість і нардеп Сергій Мінько, і мер Мелітополя Іван Федоров.

Про подію повідомляють у обласному управлінні Національної поліції та обласному управлінні ДСНС, а також місцева преса.

Для ліквідації пожежі було задіяно 35 рятувальників і сім одиниць техніки.

Горів дах у двоповерховому житловому будинку на дев’ять квартир по вул. Кизиярського, 48. Полум'я охопило 450 кв м. Жертв і постраждалих немає.

Інформація про пожежу надійшла 15 липня близько 15:45 години.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» КК України.

У Нацполіціі повідомляють, що на даний момент слідчий розглядає кілька причин виникнення пожежі, в тому числі: коротке замикання, порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Не виключається і версія підпалу. Огляд місця події триває й сьогодні.

Раніше ЗМІ писали, що міський голова Мелітополя живе у квартирі по вулиці Кизиярського. Рік тому його квартиру закидали камінням.