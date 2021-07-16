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    У Мелітополі сталася пожежа в будинку, де живе мер (фото, відео)

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    Для ліквідації пожежі задіяли 35 рятувальників і сім одиниць техніки - У Мелітополі сталася пожежа в будинку, де живе мер (фото, відео)
    Для ліквідації пожежі задіяли 35 рятувальників і сім одиниць техніки
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці не виключають, що займання виникло через підпал.

    У котеджному містечку, 15 липня в Мелітополі, сталася пожежа. Поліція через це відкрила кримінальне провадження. На місці події, крім рятувальників, працювали СБУ та поліція. Адже тут, за інформацією ЗМІ, мають нерухомість і нардеп Сергій Мінько, і мер Мелітополя Іван Федоров.

    Про подію повідомляють у обласному управлінні Національної поліції та обласному управлінні ДСНС, а також місцева преса.

    Для ліквідації пожежі було задіяно 35 рятувальників і сім одиниць техніки.

    Горів дах у двоповерховому житловому будинку на дев’ять квартир по вул. Кизиярського, 48. Полум'я охопило 450 кв м. Жертв і постраждалих немає.

    Інформація про пожежу надійшла 15 липня близько 15:45 години.

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    У Мелітополі сталася пожежа в будинку, де живе мер (фото, відео)
    У Мелітополі сталася пожежа в будинку, де живе мер (фото, відео)
    У Мелітополі сталася пожежа в будинку, де живе мер (фото, відео)
    У Мелітополі сталася пожежа в будинку, де живе мер (фото, відео)
    У Мелітополі сталася пожежа в будинку, де живе мер (фото, відео)
    У Мелітополі сталася пожежа в будинку, де живе мер (фото, відео)
    У Мелітополі сталася пожежа в будинку, де живе мер (фото, відео)

    Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» КК України.

    У Нацполіціі повідомляють, що на даний момент слідчий розглядає кілька причин виникнення пожежі, в тому числі: коротке замикання, порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Не виключається і версія підпалу. Огляд місця події триває й сьогодні.

    Раніше ЗМІ писали, що міський голова Мелітополя живе у квартирі по вулиці Кизиярського. Рік тому його квартиру закидали камінням.

    Теги: пожежа СБУ ДСНС нерухомість мер Запорізька область поліція будинок
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    У Мелітополі сталася пожежа в будинку, де живе мер (фото, відео)