У мережі з'явилося відео вибуху дрона під час виступу Мадуро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Xinhua / AP / SCanpix / LETA Охоронці закривають щитами президента Венесуели Ніколаса Мадуро

Дрон вибухнув над проспектом Болівара в Каракасі

Глава венесуельського видання El Nacional Мігель Отеро опублікував відео вибуху, на якому безпілотник вибухає над місцем виступу президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Ролик розміщений на його сторінці в твіттері.

На розміщеному відеоролику дрон вибухає над проспектом Болівара в Каракасі.

Momento en el que explota el dron en la Av. bolivar de Caracas pic.twitter.com/fsmh4Iw2zx — Miguel H Otero (@miguelhotero) 5 серпня 2018 р.

Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.

Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.

У Венесуелі за підозрою в причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро заарештували шість осіб.