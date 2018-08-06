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    У мережі з'явилося відео вибуху дрона під час виступу Мадуро

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    Охоронці закривають щитами президента Венесуели Ніколаса Мадуро - У мережі з'явилося відео вибуху дрона під час виступу Мадуро
    Фото: Xinhua / AP / SCanpix / LETA
    Охоронці закривають щитами президента Венесуели Ніколаса Мадуро

    Дрон вибухнув над проспектом Болівара в Каракасі

    Глава венесуельського видання El Nacional Мігель Отеро опублікував відео вибуху, на якому безпілотник вибухає над місцем виступу президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    Ролик розміщений на його сторінці в твіттері.

    На розміщеному відеоролику дрон вибухає над проспектом Болівара в Каракасі.

    Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

    На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

    У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

    Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.

    Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.

    У Венесуелі за підозрою в причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро заарештували шість осіб.

    ЗМІ Венесуела Twitter
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