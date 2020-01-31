У столиці шахраї привласнили чотири квартири померлих киян



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Аферисти незаконно заволоділи нерухомістю вартістю понад 4 млн грн

Київською місцевою прокуратурою № 10 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо шахрайського заволодіння групою осіб чотирма об’єктами нерухомого майна загальною вартістю понад 4,2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб у період з квітня 2017 року по березень 2019-го на підставі підроблених документів зареєстровано право власності на квартири померлих осіб, чим завдано шкоду спадкоємцям, а також територіальній громаді Києва, яка має право на визнання спадщини відумерлою.

За результатами досудового розслідування трьом зловмисникам (організаторам та особі, на яку переоформлювались квартири) повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. За вчинене останнім загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час вирішується питання щодо пред’явлення позову про визнання угод недійсними, про визнання спадщини відумерлою та витребування нерухомого майна.