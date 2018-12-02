Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого двох митрополитів УПЦ МП



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Петро Порошенко нагородив орденами митрополитів УПЦ МП

Нагороду отримав Черкаський митрополит Софроній і Сарненський митрополит Анатолій

Президент Петр Порошенко 1 грудня нагородив орденом Ярослава Мудрого 5 ступеня двох митрополитів Української православної церкви Московського патріархату - Софронія (Дмитрука) та Анатолія (Гладкого).

Про це йдеться в указі президента №404/2018.

«За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю постановляю:

нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Гладкого Олексія Олексійовича (Анатолія) – митрополита Сарненського і Поліського, керуючого Сарненською єпархією Української православної церкви, Рівненська область; Дмитрука Дмитра Савовича (Софронія) – митрополита Черкаського і Канівського», – зазначається в указі президента про відзначення державними нагородами з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року.

Митрополит Черкаський і Канівський Софроній відкрито виступав на підтримку автокефалії для української церкви і збирається на об'єднавчий собор.

Своєю чергою, Митрополит Сарненський і Поліський Анатолій у 2014 році був одним з підписантів меморандуму про єдину Україну та єдину помісну православну церкву, який на обласному рівні ініціювала місцева ОДА. Пізніше за наказом глави УПЦ МП митрополита Онуфрія він відкликав підпис.

Як відомо, 29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

Президент Петро Порошенко ввечері 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.