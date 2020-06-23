Пішов з життя митрополит Софроній ‒ лідер проукраїнського крила Московської церкви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Митрополит Софроній помер на 81-му році життя

Софроній ще два роки тому в інтерв’ю Главкому заявив, що він вже не є кліриком Московського патріархату

Митрополит Черкаський і Канівський Софроній помер на 81-му році життя після тривалої і виснажливої хвороби. Про це повідомляє сайт «Черкаська єпархія».

«З глибокою скорботою і сумом сповіщаємо, що 22 червня о 23:08 на 81-му році життя після тривалої і виснажливої хвороби відійшов до Господа митрополит Черкаський і Канівський Софроній – видатний архіпастир землі Черкаської, храмобудівничий, невтомний трудар на ниві Божій», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо. що у грудні 2018 року в інтерв’ю Главкому Софроній розповідав, що він вже не є кліриком Московського патріархату, адже не згадує під час служби патріарха Кирила, але і не входить до складу Помісної церкви.

Я ні туди і ні сюди...У незалежної держави повинна бути незалежна церква. А виходить так, що ніби ми і незалежна держава, а ліземо у тенета до греків. А яка різниця, Константинополь чи Москва? Я би вам сказав зараз, що слід далі робити, якби я у руках тримав Томос, знав, про що там написано. Тож дочекаймося», – сказав Софроній.

Також Софроній тоді заявив, що він – людина вільна і не хоче бути васально залежним від греків.

Єпископ Московської церкви в Україні побоюється, що фінальна версія статуту помісною церкви може закріпити велику залежність українського православ’я від Константинополя. Софроній називає цю загрозу «васальним захопленням».

За його словами, у Константинополя немає парафій, а є тільки єпископи, а «в Україні відвалилася велика територія, де можна буде розгорнути свою діяльність».

На питання Главкома, як тепер має діяти проукраїнське крило в УПЦ МП, митрополит Софроній відповів: «Я розумію так: якщо це автокефалія, то церква повинна бути незалежною, як і всі автокефальні церкви».

Також нагадаємо, що митрополит Софроній, який не приїхав на Об'єднавчий собор, записав відеозвернення.

Крім того, у грудні 2018 року п'ятий президент Петро Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого двох митрополитів УПЦ МП. Серед них - і митрополит Софроній.