У Миколаєві чиновника міськради викрили на привласненні коштів



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За висновком судової будівельно-технічної експертизи, розмір оплати послуг комерційною структурою був завищений майже на 750 тис. грн

Чиновник міської ради Миколаєва та місцевий підприємець привласнили бюджетні кошти під час реалізації угоди розробки схеми теплопостачання обласного центру.

Про це 23 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що у грудні 2018 року заступник начальника профільного департаменту мерії поставив підпис на акті прийому-передачі послуг, забезпечивши оплату 1,2 млн грн на розробку схеми теплопостачання без фактичного виконання робіт комерційною структурою.

«Це офіційно регламентований документ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, який регулює ефективність теплопостачання населених пунктів. За висновком судової будівельно-технічної експертизи, обсяг оплати послуг був завищений майже на 750 тис. грн. Серед документів підрядника виявилися навіть звичайні реферати із вказаної проблематики, роздруковані із інтернету», - заявили в СБУ.

Чиновнику міської ради та його спільнику повідомлено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Луганщині посадовцю Служби автомобільних доріг, який причетний до злочинної діяльності, внаслідок чого було завдано понад 1,4 млн грн збитків, повідомлено про підозру.