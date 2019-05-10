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    У Миколаєві п'яний чоловік викинув з балкона власну матір

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    У Миколаєві п'яний чоловік викинув з балкона власну матір

    35-річний чоловік часто влаштовував сварки, будучи напідпитку

    У Миколаївській області чоловік виштовхнув з сьомого поверху власну матір. Про це повідомили в прес-службі обласного главку поліції.

    Як з'ясували правоохоронці на місці події, жінка проживала разом зі своїм 35-річним сином, який часто влаштовував сварки з нею. І сьогодні, будучи добряче напідпитку, чоловік знову влаштував сварку, під час якої і зіштовхнув матір з балкона будинку.

    Зловмисник доставлений до відділку поліції, вирішується питання щодо затримання його в порядку ст. 208 КПК України.

    Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

    Тривають слідчі дії.

    Зазначимо, що наприкінці квітня на Миколаївщині на гранаті у себе вдома підірвався військовий. Вилучені на місці події осколкові уламки, за попередніми висновками – від гранати Ф-1. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» із позначкою «нещасний випадок».

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