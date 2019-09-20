У Миколаєві суд арештував працівника АЗС, який вбив трьох колег



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Чоловік вчинив злочин через особисті неприязні стосунки з загиблими колегами Фото: Нацполіція

Під час затримання при собі у підозрюваного було виявлено велику кількість зброї та боєприпасів

Ленінський районний суд Миколаєва 20 вересня обрав затриманому за вбивство трьох осіб 48-річному місцевому жителю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

19 вересня слідчі повідомили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб) жителю Миколаєва, який скоїв потрійне вбивство.

Відомо, що чоловік впродовж останніх 12 років працював на автозаправній станції, та вчинив злочин через особисті неприязні стосунки з загиблими колегами. Грошові кошти із заправної станції викрадені не були.

За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, вбивство сталося 18 вересня. В поліцію надійшло повідомлення про виявлення тіл трьох працівників АЗС з вогнепальними пораненнями. Через декілька годин поліцейські затримали озброєного злочинця за місцем проживання.

Під час затримання при собі у підозрюваного було виявлено велику кількість зброї та боєприпасів: два револьвери, два пістолети, п'ять споряджених магазинів до пістолетів, більше сотні патронів, частина з яких бойові, ніж.

«Всі ці предмети знаходилися безпосередньо у зловмисника та в сумці, яка була при ньому. Вилучене направлено на проведення відповідного дослідження. За результатами експертиз вирішуватиметься питання про надання події додаткової кваліфікації», - заявили в поліції.