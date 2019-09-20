Вбивці трьох працівників АЗС у Миколаєві оголосили підозру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

18 вересня поліція затримала чоловіка, який підозрюється в убивстві трьох працівників автозаправної станції в Миколаєві Фото: Нацполіція

Відомо, що чоловік впродовж останніх 12 років працював на автозаправній станції та вчинив злочин через особисті неприязні стосунки з загиблими колегами

Слідчі напередодні оголосили про підозру у скоєнні злочину 48-річному чоловікові, який розстріляв трьох працівників АЗС у Миколаєві.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Миколаївській області.

«Слідчі Інгульського відділу поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області за узгодженням з процесуальним керівником Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 повідомили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб) 48-річному місцевому мешканцю, який скоїв потрійне вбивство», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що озброєного зловмисника поліція затримала 18 вересня, у день вбивства. Під час затримання у підозрюваного виявлено велику кількість зброї та боєприпасів: два револьвери, два пістолети, п'ять споряджених магазинів до пістолетів, більше сотні патронів, частина з яких бойові, ніж. Всі ці предмети знаходилися безпосередньо у зловмисника в сумці, яка була при ньому.

Вилучене направлено на проведення відповідного дослідження. За результатами експертиз вирішуватиметься питання про надання події додаткової кваліфікації.

Відомо, що чоловік впродовж останніх 12 років працював на автозаправній станції, вчинив злочин через особисті неприязні стосунки з загиблими колегами, грошові кошти з заправної станції викрадені не були.

Наразі вирішується питання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.