У Миколаєві в парку застрелився пенсіонер: не хотів бути тягарем

75-річний чоловік вистрілив у голову із бойового пістолета Макарова

У Миколаєві в парку застрелився 75-річний пенсіонер. За фактом події почали розслідування. Про це повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області в Facebook. «До Центрального відділу ГУНП в Миколаївській області поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що, проходячи біля парку, в районі перехрестя вулиць



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75-річний чоловік вистрілив у голову із бойового пістолета Макарова

У Миколаєві в парку застрелився 75-річний пенсіонер. За фактом події почали розслідування.

Про це повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області в Facebook.

«До Центрального відділу ГУНП в Миколаївській області поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що, проходячи біля парку, в районі перехрестя вулиць 68-ми Десантників та 3-ї Слобідської, вона почула постріл. Коли обернулась, побачила, що з лавки в парку падає невідомий чоловік. Зі слів заявниці, перед цим вона бачила його там, але не помітила нічого дивного.

На місце події виїхали керівництво ГУНП в Миколаївській області та Центрального відділу поліції.

Встановлено, що 75-річний чоловік вистрілив у голову із бойового пістолета Макарова», – йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо, що пенсіонер страждав на важку хворобу і перед самогубством залишив рідним записку, що не хоче бути для своїх близьким тягарем.

Пістолет, одну гільзу та три набої, що були заряджені в магазині, вилучені та направлені на дослідження до Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо, за ознаками ч.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство». Тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи. Встановлюється надходження зброї до пенсіонера.

Проводяться першочергові слідчі дії, очікуються результати фахівців, встановлюються обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва чоловік вистрілив в себе з револьвера на зупинці громадського транспорту.