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    Криваві «розборки»: на Миколаївщині сталася стрілянина через поділ землі

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    Конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян, в ході якого почалась стрілянина - Криваві «розборки»: на Миколаївщині сталася стрілянина через поділ землі
    Конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян, в ході якого почалась стрілянина
    фото ГУНП в Миколаївській області

    Потерпілі були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями у ноги

    На Миколаївщині поліція розслідує обставини стрілянини, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Миколаївській області.

    Повідомлення про те, що у полі у межах с. Новоінгулка відбулась стрілянина надійшло на спецлінію 102 близько 21:30. Начальником ГУНП в дію була введена спеціальна поліцейська операція.

    За попередньою інформацією, конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян, в ході якого почалась стрілянина. Поранення отримали двоє чоловіків, 30-ти и 53-х років, із обох сторін конфлікту. Потерпілі були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями у ноги.

    Поліцейські вилучили зброю – карабін. Наразі тривають слідчі та оперативно-розшукові заходи щодо розшуку усіх осіб, причетних до вказаного злочину та встановлення обставин стрілянини.

    За вказаним фактом слідчі проводять розслідування за ч. 4 ст. 296 КК України «Хуліганство із застосуванням зрої» та за ч. 1ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

    Нагадаємо, як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, після запуску ринку вартість землі може зростати від 2 до 5 разів. Такі зміни можуть відбуватися протягом перших 5-10 років. Прем'єр додав, що «це дуже добре», тому що це капіталізує нашу державу і землю українців, якою вони володіють. «Українці отримають право, а не обов'язок продавати свою землю. А право дає можливість приймати рішення. Подорожчала земля – продай її дорого за ринковою ціною без корупційного податку, який накладали чиновники, коли не було ринку землі», – зазначив глава уряду.

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    Теги: санкції земля українці розслідування поліція стрілянина
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