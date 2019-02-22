У Миколаєві затримали чоловіка, який «постачав» підлітків педофілам



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Чоловік отримував за підлітка 2000 гривень, з яких 500 - повинен був віддати «підопічному»

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Правоохоронці затримали в Миколаєві 30-річного чоловіка, який систематично «поставлявзамовникам підлітків для надання сексуальних послуг.

Про це повідомила прес-служба поліції Миколаївської області.

Звідника затримали напередодні, коли він привіз чергового неповнолітнього до клієнта і отримав за це 2000 гривень, з яких 500 - повинен був віддати «підопічному».

Підозрюваному готується підозра за статтею про створення або утримання місць розпусти і звідництво.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до семи років. Також буде вирішуватися питання про притягнення до відповідальності клієнтів затриманого.

Відзначається, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх, зґвалтування у неприродній спосіб і звідництво для розпусти підлітків, за що був засуджений на 11 років, проте, через шість років був звільнений умовно достроково і півтора роки тому опинився на волі і продовжив займатися організацією дитячої проституції, отримуючи від цього прибуток.

Підлітків, готових за гроші виконувати сексуальні забаганки педофілів, злочинець знаходив серед свого оточення.