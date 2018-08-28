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    У Миколаєві знайшли повішеним військового-контрактника

    • Розсилка
    У Миколаєві знайшли повішеним військового-контрактника

    Командування бригади висловило співчуття родині загиблого

    У Миколаєві знайшли мертвим військовослужбовця 79-ї десантно-штурмової бригади.

    Про це повідомляється на сторінці 79-ї десантно-штурмової бригади Миколаєва у соцмережі Facebook.

    «27 серпня в одному з домоволодінь Центрального району було виявлене тіло військовослужбовця військової служби за контрактом бригади без ознак життя. Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішення», - говориться у повідомленні.

    В бригаді заявили, що тривають слідчі дії.

    Командування бригади висловило співчуття родині загиблого.

    Раніше повідомлялося,  у військовому навчальному центрі «Десна» у Чернігівській області застрелився військовослужбовець строкової служби. Солдат залишив передсмертну записку.

    За фактом загибелі військовослужбовця-строковика розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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