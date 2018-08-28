У Миколаєві знайшли повішеним військового-контрактника



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Командування бригади висловило співчуття родині загиблого

У Миколаєві знайшли мертвим військовослужбовця 79-ї десантно-штурмової бригади.

Про це повідомляється на сторінці 79-ї десантно-штурмової бригади Миколаєва у соцмережі Facebook.

«27 серпня в одному з домоволодінь Центрального району було виявлене тіло військовослужбовця військової служби за контрактом бригади без ознак життя. Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішення», - говориться у повідомленні.

В бригаді заявили, що тривають слідчі дії.

Командування бригади висловило співчуття родині загиблого.

Раніше повідомлялося, у військовому навчальному центрі «Десна» у Чернігівській області застрелився військовослужбовець строкової служби. Солдат залишив передсмертну записку.

За фактом загибелі військовослужбовця-строковика розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.