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    У миколаївському порту загинув робітник

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    Порт Ніка-Тера, де 22 серпня сталась трагедія - У миколаївському порту загинув робітник
    Порт Ніка-Тера, де 22 серпня сталась трагедія

    Двоє чоловіків під час зварювальних робіт впали з висоти в 15 метрів

    На території Миколаївського порту Ніка-Тера стався нещасний випадок, в результаті якого один працівник загинув, ще один отримав важкі травми. Про це повідомляє місцеве видання Nikolaev24 з посиланням на співробітників підприємства.

    За їхніми словами, двоє працівників перебували на навантажувальній галереї, де проводили зварювальні роботи на листі металу. Роботи проводилися приблизно на висоті 15 метрів. У якийсь момент обидва чоловіки разом з металевим листом впали вниз.

    У результаті один із співробітників загинув на місці, другий був травмований і госпіталізований в медичний заклад з важкими травмами. На місце були викликані співробітники поліції.

    Слідчим відділом Корабельного відділу поліції Миколаєва розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою (ст.272 КК України).

    Також нагадаємо, що на фабриці концерну LG біля Вроцлава, Польща, від важких виробничих травм помер 28-річний українець. 

    Раніше повідомлялося, що поблизу населеного пункту Тарнувка у Полковіцькому повіті, що у Польщі, під час розширення водосховища загинув заробітчанин з Тернопільської області.

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