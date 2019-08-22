У миколаївському порту загинув робітник



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Порт Ніка-Тера, де 22 серпня сталась трагедія

Двоє чоловіків під час зварювальних робіт впали з висоти в 15 метрів

На території Миколаївського порту Ніка-Тера стався нещасний випадок, в результаті якого один працівник загинув, ще один отримав важкі травми. Про це повідомляє місцеве видання Nikolaev24 з посиланням на співробітників підприємства.

За їхніми словами, двоє працівників перебували на навантажувальній галереї, де проводили зварювальні роботи на листі металу. Роботи проводилися приблизно на висоті 15 метрів. У якийсь момент обидва чоловіки разом з металевим листом впали вниз.

У результаті один із співробітників загинув на місці, другий був травмований і госпіталізований в медичний заклад з важкими травмами. На місце були викликані співробітники поліції.

Слідчим відділом Корабельного відділу поліції Миколаєва розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою (ст.272 КК України).

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