У Мінагрополітики прогнозують зниження виробництва молока в Україні

Україна в січні-жовтні 2017 року скоротила виробництво молока на 0,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Виробництво молока в Україні в 2018 році може знизитися на 2,8% до 10,1 млн тонн, повідомляє Міністерство аграрної політики і продовольства України. За підсумками 2017 року міністерство очікує виробництво молока на рівні 10,387 млн тонн. «У 2018 році можливе незначне зниження виробництва молока до 10,1 млн тонн при одночасному збільшенні в



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Україна в січні-жовтні 2017 року скоротила виробництво молока на 0,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Виробництво молока в Україні в 2018 році може знизитися на 2,8% до 10,1 млн тонн, повідомляє Міністерство аграрної політики і продовольства України.

За підсумками 2017 року міністерство очікує виробництво молока на рівні 10,387 млн тонн.

«У 2018 році можливе незначне зниження виробництва молока до 10,1 млн тонн при одночасному збільшенні в структурі його виробництва сільськогосподарських підприємств», - повідомляє міністерство.

«За результатами січня-жовтня 2017 року, виробництво молока зменшилось на 1% в порівнянні з відповідним періодом минулого року: господарствами населення зменшилася на 1,7%, а сільгосппідприємствами навпаки були збільшені на 1,8%», - заявила заступник міністра аграрної політики Ольга Трофімцева.

Україна в січні-жовтні 2017 року скоротила виробництво молока на 0,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 8,96 млн тонн.

Виробництво молока в Україні в 2016 році знизилося на 2,2% проти 2015 року - до 10,382 млн тонн.