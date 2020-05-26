Компанія Apple зареєструвала представництво в Україні
На плани із запуску бізнесу Apple в Україні вплинув карантин
Компанія Apple зареєструвала в Україні власне представництво. Як випливає з відкритого реєстру «Опендатабот», це сталося ще 15 квітня.
Зазначається, що ТОВ «Еппл Україна» зареєстрована в київському бізнесцентрі IQ, її статутний капітал складає 2,7 мільйона гривень, а одноосібним власником є ірландська юридична особа Apple «Еппл дістріб'юшн інтернешнл лімітед».
Керівником «Еппл Україна» зазначено Романа Гуменюка. У коментарі Liga.Tech він підтвердив, що очолює офіційне дочірнє підприємство Apple в Україні.
Гуменюк також додав, що через карантин, запроваджений через епідемію коронавірусу в країні, Apple була змушена переглянути плани щодо відкриття в Україні.
«Через обмеження на перельоти й переміщення іноземного менеджменту поки складно щось планувати», — сказав він.
Чим саме займатиметься Apple в Україні — поки невідомо. Сама компанія поки не робила офіційних заяв із цього приводу.