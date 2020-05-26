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    HiTech

    Компанія Apple зареєструвала представництво в Україні

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    ТОВ &laquo;Еппл Україна&raquo; зареєстрована в київському бізнесцентрі&nbsp; - Компанія Apple зареєструвала представництво в Україні
    ТОВ «Еппл Україна» зареєстрована в київському бізнесцентрі 

    На плани із запуску бізнесу Apple в Україні вплинув карантин

    Компанія Apple зареєструвала в Україні власне представництво. Як випливає з відкритого реєстру «Опендатабот», це сталося ще 15 квітня.

    Зазначається, що ТОВ «Еппл Україна» зареєстрована в київському бізнесцентрі IQ, її статутний капітал складає 2,7 мільйона гривень, а одноосібним власником є ірландська юридична особа Apple «Еппл дістріб'юшн інтернешнл лімітед».

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    Керівником «Еппл Україна» зазначено Романа Гуменюка. У коментарі Liga.Tech він підтвердив, що очолює офіційне дочірнє підприємство Apple в Україні.

    Гуменюк також додав, що через карантин, запроваджений через епідемію коронавірусу в країні, Apple була змушена переглянути плани щодо відкриття в Україні.

    «Через обмеження на перельоти й переміщення іноземного менеджменту поки складно щось планувати», — сказав він.

    Чим саме займатиметься Apple в Україні — поки невідомо. Сама компанія поки не робила офіційних заяв із цього приводу.

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