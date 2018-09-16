У Мінінфраструктури розказали, як карають непунктуальних авіаперевізників



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Затримки рейсів влітають авіаперевізникам у копієчку

Авіаперевізникам, які затримують рейси, доводиться платити штрафи

Непунктуальні авіаперевізники, з чиєї вини сталася затримка рейсу, отримують покарання. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Ми штрафуємо, Державіаслужба це робить постійно. Штраф виписується, технічний стан літаків посилено інспектується», - запевнив він.

Говорячи про порядок таких штрафів, Омелян сказав, що їхній розмір є різним у кожному конкретному випадку.

«Може бути і сотні тисяч гривень, в залежності від кожного конкретного випадка. Всі штрафи прописані в авіаційному кодексі, і вони не є низькими», - зазначив він і додав, що покарані авіаперевізники сплачують накладені на них штрафи.

«Затримки є, і це проблема. Ринок виявився не готовим до такої кількості відпочивальників. Коли всі кажуть про погіршення, зубожіння і розвал, ми можемо це спростувати чіткими цифрами: пасажиропотік чартерних рейсів зріс вдвічі з 2015 року. Кількість українців, які літають відпочити закордон, виросла навіть більш ніж удвічі", - сказав Омелян.