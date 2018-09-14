Омелян: В «Укрзалізниці» щорічно зникає безслідно більше 15 млрд грн



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Міністр інфраструктури Володимир Омелян

У 2017 році я одноосібно виступив проти масових зловживань на «Укрзалізниці» - нагадав міністр

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що кожного року в «Укрзалізниці» зникає безслідно щонайменше 15 млрд грн. Про це він повідомив, коментуючи причини вручення йому підозри з боку НАБУ, нібито за незаконне збагачення.

«Якщо це найбільші «злочин», які змогли мені інкримінувати за час моєї роботи міністром, то мені не соромно дивитися в очі ні нашим громадянам, ні іноземним партнерам, ні керівництву країни. У той же час, хочу нагадати, що в УЗ щорічно зникає безслідно більше 15 млрд грн. Але, на це часу немає, є інші важливі цілі», - повідомив він.

При цьому в ефірі одного з українських телеканалів він підкреслив, що підозра НАБУ є політично мотивованою, адже їм намагаються прикрити бездіяльність правоохоронних органів.

«У 2017 році я одноосібно виступив проти масових зловживань на «Укрзалізниці». Звернувся не тільки публічно, а й до всіх правоохоронних органів. На жаль, реакції так і не отримав», - сказав Омелян.

Нагадаємо, на початку липня прес-центр СБУ повідомив, що співробітниками відомства був задокументований факт розтрати посадовими особами регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 20 млн грн при закупівлі запчастин для рухомого складу. Про підозру у вчиненні правопорушень було повідомлено трьом фігурантам кримінального провадження.

Як раніше повідомлялося, «Укрзалізниця» запропонувала підвищити тарифи на перевезення порожніх вагонів для 1 класу на 95%. Однак дана ініціатива була широко розкритикована представниками бізнес-асоціацій, промислових асоціацій і експертами. Зокрема зазначалося про негативний вплив на бізнес і українську економіку в цілому.

Після проведених нарад з бізнесом і аналізу економічних наслідків Державна регуляторна служба України не підтримала даний проект підвищення.