У Міноборони повідомили про ситуацію на ділянках розведення військ



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В районі населеного пункту Золоте-4 триває демонтаж фортифікаційних споруд

На Донбасі біля Станиці Луганської завершено монтажні роботи щодо встановлення перил на прольоті мосту, біля Золоте-4 тривають заходи з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд, а в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області триває процес технічного обстеження. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) завершено монтажні роботи щодо встановлення перил на прольоті мосту. Окрім того відбувалось укладання асфальту на майданчику в районі 9 опори мосту.

На ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області тривають заходи з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Проведено облаштування під’їзної дороги до фортифікацій. Здійснювався розбір одного бліндажа та трьох допоміжних споруд.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, триває процес технічного обстеження, розмінування доріг і узбіч та очищення місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами. За сьогодні обстежено 2,2 гектара території та вилучено 13 ВНП.

Напередодні сапери почали розмінування території біля Петрівського.

Нагадаємо, 9 листопада 2019 року о 12:00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

Розведення військ в цьому районі, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил російсько-окупаційними військами, які були зафіксовані 30 жовтня.

11 листопада у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

Зазначимо, також, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».