У Мінську сьогодні 80-та зустріч переговірників щодо Донбасу

Українська делегація вилетіла до Мінська на засідання Тристоронньої контактної групи

У середу, 31 січня, у Мінську відбудеться чергове, 80-те, засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Представники України вилетіли до Мінська першим рейсом з аеропорту «Київ». Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook член гуманітарної підгрупи ТКГ перший заступник голови Верховної Ради



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Українська делегація вилетіла до Мінська на засідання Тристоронньої контактної групи

У середу, 31 січня, у Мінську відбудеться чергове, 80-те, засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Представники України вилетіли до Мінська першим рейсом з аеропорту «Київ». Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook член гуманітарної підгрупи ТКГ перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

Вона опублікувала фото у аеропорту з Ольгою Айвазовською та представником Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Денисом Тацієм перед вильотом у Мінськ.

«Оля нагадує, що в нас майже ювілей- це 80 засідання груп. Важкі 2,5 роки. Звичайно, всім нам хотілося б, щоб робота груп була результативною, а не говорильнею, й так ми і налаштовані», - написала Геращенко.

«Якщо є шанс витягти хоч одного заручника, зупинити вогонь і стрілянину, зупинити насильство, покращити гуманітарну і безпекову ситуацію, знайти бодай одного зниклого безвісти - мусимо їхати і говорити», - зазначила вона.

Нагадаємо, 18 січня представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей здійснили обмін списками утримуваних осіб.

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік сподівається, що 2018 рік стане вирішальним у виконанні угод щодо Донбасу