В ОБСЄ сподіваються, що 2018-й стане вирішальним у виконанні Мінських угод

Сайдік наголосив, що Мінський формат є єдиним у вирішенні конфлікту на Донбасі

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік сподівається, що 2018 рік стане вирішальним у виконанні угод щодо Донбасу. Про це він заявив у четвер, 18 січня, за підсумками засідання ТКГ. «Я висловлюю сподівання, що цей рік стане вирішальним для втілення Мінських угод», -



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Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік

Сайдік наголосив, що Мінський формат є єдиним у вирішенні конфлікту на Донбасі

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік сподівається, що 2018 рік стане вирішальним у виконанні угод щодо Донбасу. Про це він заявив у четвер, 18 січня, за підсумками засідання ТКГ.

«Я висловлюю сподівання, що цей рік стане вирішальним для втілення Мінських угод», - сказав Сайдік.

Спецпредставник наголосив, що «ТКГ залишається єдиним постійним форматом з вирішення конфлікту на сході України, який працює над вирішенням і вирішує актуальні проблеми, такі як обмін утримуваними».

Як повідомлялося, у четвер у Мінську відбувалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Це перше засідання контактної групи після проведеного 27 грудня обміну полоненими. Зокрема, на переговорах представники України та підконтрольні Росії представники ОРДЛО обмінялися списками утримуваних осіб для проведення обміну.

Відзначимо, що 27 грудня 2017 року неподалік від лінії розмежування на Донбасі відбувся масштабний обмін заручниками, в ході якого Україна передала бойовикам 233 особи, ті натомість - 73 особи.

Одна з полонених (74-та) висловила бажання залишитися в окупованому Донецьку за сімейними обставинами.

Відразу після цього обміну стало відомо про початок підготовки нового. Про це, зокрема, заявив президент Петро Порошенко.

Другий етап обміну полонених може відбутись цього року за формулою «70 на 20».