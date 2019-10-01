У Мінську засідають підгрупи ТКГ щодо Донбасу. Кремль чекає, чи «настане ясність»



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Пєсков наголосив, що відмова України від «формули Штайнмайєра» «суттєво загальмує весь процес»

За словами Пєскова, Москва чула від Києва «різні заяви щодо попередньої відмови» від підписання «формули Штайнмайєа»

У Кремлі очікують, що Київ у вівторок, 1 жовтня, на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо України прояснить своє ставлення до «формули Штайнмайєра».

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми чули з Києва різні заяви щодо попередньої відмови (від підписання «формули Штайнмайєра» - ред.). Говорилося і про технічну помилку, і про нерозуміння і так далі», - сказав він.

«Тому сьогодні, звісно, всі чекають, що настане ясність, чи трансформувалася якось попередня позиція української сторони, чи підтверджує українська сторона свій відхід від попередніх домовленостей або, навпаки, коригує підтвердження своїх попередніх зобов'язань. Тому сьогодні ми саме цього й очікуємо», - заявив Пєсков.

Відповідаючи на запитання про те, що робитиме Кремль, якщо Київ все-таки остаточно відмовиться від ухвалення «формули Штайнмайєра» прес-секретар Путіна сказав, що російська сторона «продовжить пошуки шляхів вирішення цієї проблеми в міру своїх можливостей».

Водночас Пєсков наголосив, що відмова Києва від «формули Штайнмайєра» «суттєво загальмує весь процес».

Як відомо, 1 жовтня у Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений у серпні із Тристоронньої контактної групи у Мінську, попередив, що від імені ТКГ в Мінську «готується папірець для глав держав Нормандського формату і подається, як так звана «формула Штайнмайєра», який, як він підкреслив, не слід підписувати.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив російським пропагандистським ресурсам, що зустріч президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним можлива тільки в рамках нормандського формату.

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Джерело: Інтерфакс-Україна