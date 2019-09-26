Богдан розповів, коли Зеленський зустрінеться з Путіним



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Андрій Богдан Фото: Главком

Зустріч Зеленського з Путіним можлива тільки в рамках нормандського формату

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив російським пропагандистським ресурсам, що на сьогоднішній день зустріч президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним можлива тільки в рамках нормандського формату.

Відповідне відео опублікувала у своєму Telegram-каналі журналістка «Росії-1» Ольга Скабєєва.

За словами Богдана, переговори Зеленського і Путіна відбудуться, однак на цій зустрічі будуть присутні лідери країн «нормандської четвірки».

Українська сторона розраховує на такий саміт у жовтні, додав він.

«Ми вважаємо, що можна вирішити (в рамках «нормандської четвірки») все. Але це залежить в основному від бажання керівництва Росії», — додав Богдан.

(Дивитися відео з 21 хвилини, - ред)

До слова, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив президента Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі.

Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що так звана «формула Штайнмайєра» офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

У свою чергу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

Також Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Нагадаємо, за словами глава МЗС Вадима Пристайка, миротворчої місії в «Мінських домовленостях» немає.