Безсмертний оприлюднив скандальний «папірець», який подається як «формула Штайнмайєра»



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Безсмертний повідомив, що «папірець готується від імені ТКГ в Мінську для глав держав Нормандського формату»

За словами Безсмертного, схвалення подібного документу неприпустиме

Політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений у серпні із Тристоронньої контактної групи у Мінську, попередив, що не слід підписувати документ, який готують від імені ТКГ для глав держав Нормандського формату і подають як «формулу Штайнмайєра».

Про це Безсмертний написав 1 жовтня на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши текст документу.

«Цей папірець готується від імені ТКГ в Мінську для глав держав Нормандського формату і подається, як так звана «формула Штайнмайєра». Звертаю увагу всіх причетних до процесу на неприпустимість схвалення подібного документу, а тим більше підписання», - підкреслив Безсмертний.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

У свою чергу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

Також Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Пізніше, як відомо, Волкер подав у відставку.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив російським пропагандистським ресурсам, що зустріч президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним можлива тільки в рамках нормандського формату.

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